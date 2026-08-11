Яка зараз ціна Intellex?

Intellex торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні --% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як ITLX порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні --% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо ITLX перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Intellex виглядає у порівнянні з токенами категорії Near Protocol Ecosystem?

У сегменті Near Protocol Ecosystem ITLX демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Intellex?

Ринкова капіталізація ₴13130464.34555049600000 розташовує ITLX на #6576 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0E-15 до ₴0E-15, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують ITLX?

Intellex згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку ITLX?

З 214233872.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.