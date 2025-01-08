Сьогоднішня ціна Insula (ISLA)

Поточна ціна Insula (ISLA) сьогодні становить 0.01890106 USD з ринковою капіталізацією $ 17.17K USD. Ціна ISLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Insula:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.37 USD

- зміна ціни Insula протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 908.50K USD

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