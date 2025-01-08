Ціна Insula (ISLA)
Поточна ціна Insula (ISLA) сьогодні становить 0.01890106 USD з ринковою капіталізацією $ 17.17K USD. Ціна ISLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Insula:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.37 USD
- зміна ціни Insula протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 908.50K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Insula до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Insula до USD становила $ -0.0015377165.
За останні 60 днів зміна ціни Insula до USD становила $ -0.0051271582.
За останні 90 днів зміна ціни Insula до USD становила $ -0.004764428997892767.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0015377165
|-8.13%
|60 днів
|$ -0.0051271582
|-27.12%
|90 днів
|$ -0.004764428997892767
|-20.13%
Останній аналіз цін Insula: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+1.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Insulα is a decentralized autonomous corporation focused on cryptoasset management for professional investors.
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