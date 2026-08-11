Сьогоднішня ціна Inspect

Поточна ціна Inspect (INSP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 20,98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації INSP до USD становить $ 0 за INSP.

Inspect наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 38 896, з циркуляційною пропозицією у 798,37M INSP. Протягом останніх 24 годин INSP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,398623, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці INSP змінився на -- за останню годину та на +22,87% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Inspect (INSP)

Ринкова капіталізація $ 38,90K$ 38,90K $ 38,90K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 38,90K$ 38,90K $ 38,90K Циркуляційне постачання 798,37M 798,37M 798,37M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Inspect — $ 38,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція INSP — 798,37M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38,90K.