Яка зараз ціна Indigo Protocol?

Indigo Protocol (INDY) торгують за ₴3.78387360163186080000, що відображає зміну ціни на рівні -9.26% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Indigo Protocol у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Derivatives,Synthetic Issuer,Cardano Ecosystem,Synthetic, INDY часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують INDY сьогодні?

За останні 24 години INDY зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Indigo Protocol?

Сьогодні в обігу знаходиться 19113585.0 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг INDY?

Наразі Indigo Protocol займає ринковий рейтинг №2389 з ринковою капіталізацією ₴72323097.30270068160000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Indigo Protocol за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -9.26% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Indigo Protocol порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Derivatives,Synthetic Issuer,Cardano Ecosystem,Synthetic INDY демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.