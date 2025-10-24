Актуальна ціна IMPULSE сьогодні становить 0,00007768 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни IMPULSE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни IMPULSE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна IMPULSE сьогодні становить 0,00007768 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни IMPULSE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни IMPULSE на MEXC вже зараз.

Докладніше про IMPULSE

Інформація про ціну IMPULSE

Офіційний вебсайт IMPULSE

Токеноміка IMPULSE

Прогноз ціни IMPULSE

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип IMPULSE

Ціна IMPULSE (IMPULSE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 IMPULSE до USD:

--
----
+36,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни IMPULSE (IMPULSE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:19:21 (UTC+8)

Інформація щодо ціни IMPULSE (IMPULSE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00005681
$ 0,00005681$ 0,00005681
Мін. за 24 год
$ 0,00009252
$ 0,00009252$ 0,00009252
Макс. за 24 год

$ 0,00005681
$ 0,00005681$ 0,00005681

$ 0,00009252
$ 0,00009252$ 0,00009252

$ 0,00084563
$ 0,00084563$ 0,00084563

$ 0,00005456
$ 0,00005456$ 0,00005456

-1,12%

+36,74%

+18,25%

+18,25%

Актуальна ціна IMPULSE (IMPULSE) становить $0,00007768. За останні 24 години IMPULSE торгувався між мінімумом у $ 0,00005681 і максимумом у $ 0,00009252, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IMPULSE становить $ 0,00084563, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00005456.

Що стосується короткострокових результатів, то IMPULSE змінився на -1,12% за останню годину, +36,74% за 24 години та на +18,25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо IMPULSE (IMPULSE)

$ 77,52K
$ 77,52K$ 77,52K

--
----

$ 77,52K
$ 77,52K$ 77,52K

997,96M
997,96M 997,96M

997 963 679,121265
997 963 679,121265 997 963 679,121265

Поточна ринкова капіталізація IMPULSE — $ 77,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IMPULSE — 997,96M, зі загальною пропозицією 997963679.121265. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 77,52K.

Історія ціни IMPULSE (IMPULSE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IMPULSE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни IMPULSE до USD становила $ -0,0000221812.
За останні 60 днів зміна ціни IMPULSE до USD становила $ -0,0000675229.
За останні 90 днів зміна ціни IMPULSE до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+36,74%
30 днів$ -0,0000221812-28,55%
60 днів$ -0,0000675229-86,92%
90 днів$ 0--

Що таке IMPULSE (IMPULSE)

Impulse is a story-driven onchain IP shaped at its core by art and lore, where every creative decision ties back to narrative depth and worldbuilding. What makes Impulse distinct is our commitment to storytelling as the foundation for everything we do, ensuring the project remains authentic and immersive. Beyond simply crafting compelling tales, our ambition is to grow this into one of the biggest and most recognizable brands in the web3 space. While we pursue large-scale expansion and visibility, we remain dedicated to keeping lore and storytelling at the forefront, ensuring that the heart of Impulse always stays true to the imaginative universe that started it all.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс IMPULSE (IMPULSE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни IMPULSE (USD)

Скільки коштуватиме IMPULSE (IMPULSE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів IMPULSE (IMPULSE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо IMPULSE.

Перегляньте прогноз ціни IMPULSE вже зараз!

IMPULSE до місцевих валют

Токеноміка IMPULSE (IMPULSE)

Розуміння токеноміки IMPULSE (IMPULSE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена IMPULSE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про IMPULSE (IMPULSE)

Скільки сьогодні коштує IMPULSE (IMPULSE)?
Актуальна ціна IMPULSE у USD становить 0,00007768 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна IMPULSE до USD?
Поточна ціна IMPULSE до USD — $ 0,00007768. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація IMPULSE?
Ринкова капіталізація IMPULSE — $ 77,52K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція IMPULSE?
Циркуляційна пропозиція IMPULSE — 997,96M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) IMPULSE?
IMPULSE досяг історичної максимальної ціни у 0,00084563 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) IMPULSE?
Історична мінімальна ціна IMPULSE становила 0,00005456 USD.
Який обсяг торгівлі IMPULSE?
Актуальний обсяг торгівлі IMPULSE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна IMPULSE цього року?
IMPULSE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни IMPULSE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:19:21 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для IMPULSE (IMPULSE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.