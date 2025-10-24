Інформація щодо ціни IMPULSE (IMPULSE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00005681 $ 0,00005681 $ 0,00005681 Мін. за 24 год $ 0,00009252 $ 0,00009252 $ 0,00009252 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00005681$ 0,00005681 $ 0,00005681 Макс. за 24 год $ 0,00009252$ 0,00009252 $ 0,00009252 Рекордний максимум $ 0,00084563$ 0,00084563 $ 0,00084563 Найнижча ціна $ 0,00005456$ 0,00005456 $ 0,00005456 Зміна ціни (за 1 год) -1,12% Зміна ціни (1 дн.) +36,74% Зміна ціни (за 7 дн.) +18,25% Зміна ціни (за 7 дн.) +18,25%

Актуальна ціна IMPULSE (IMPULSE) становить $0,00007768. За останні 24 години IMPULSE торгувався між мінімумом у $ 0,00005681 і максимумом у $ 0,00009252, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IMPULSE становить $ 0,00084563, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00005456.

Що стосується короткострокових результатів, то IMPULSE змінився на -1,12% за останню годину, +36,74% за 24 години та на +18,25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо IMPULSE (IMPULSE)

Ринкова капіталізація $ 77,52K$ 77,52K $ 77,52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 77,52K$ 77,52K $ 77,52K Циркуляційне постачання 997,96M 997,96M 997,96M Загальна пропозиція 997 963 679,121265 997 963 679,121265 997 963 679,121265

Поточна ринкова капіталізація IMPULSE — $ 77,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IMPULSE — 997,96M, зі загальною пропозицією 997963679.121265. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 77,52K.