Сьогоднішня ціна IDLE Protocol

Поточна ціна IDLE Protocol (IDLE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IDLE до USD становить $ 0 за IDLE.

IDLE Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 86 690, з циркуляційною пропозицією у 894,45M IDLE. Протягом останніх 24 годин IDLE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00183869, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці IDLE змінився на +1,51% за останню годину та на -6,68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо IDLE Protocol (IDLE)

Ринкова капіталізація $ 86,69K$ 86,69K $ 86,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 86,69K$ 86,69K $ 86,69K Циркуляційне постачання 894,45M 894,45M 894,45M Загальна пропозиція 894 449 703,480874 894 449 703,480874 894 449 703,480874

Поточна ринкова капіталізація IDLE Protocol — $ 86,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IDLE — 894,45M, зі загальною пропозицією 894449703.480874. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 86,69K.