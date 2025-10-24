Інформація щодо ціни Hypertrics (HYTR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,15% Зміна ціни (1 дн.) +0,65% Зміна ціни (за 7 дн.) +37,29% Зміна ціни (за 7 дн.) +37,29%

Актуальна ціна Hypertrics (HYTR) становить --. За останні 24 години HYTR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HYTR становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то HYTR змінився на +0,15% за останню годину, +0,65% за 24 години та на +37,29% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hypertrics (HYTR)

Ринкова капіталізація $ 32,68K$ 32,68K $ 32,68K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 32,68K$ 32,68K $ 32,68K Циркуляційне постачання 795,86M 795,86M 795,86M Загальна пропозиція 795 861 308,0 795 861 308,0 795 861 308,0

Поточна ринкова капіталізація Hypertrics — $ 32,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HYTR — 795,86M, зі загальною пропозицією 795861308.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32,68K.