Яка зараз ціна Hydro Protocol?

Hydro Protocol торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -1.11% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як HDRO порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -1.11% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо HDRO перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Hydro Protocol виглядає у порівнянні з токенами категорії Injective Ecosystem,Liquid Staking?

У сегменті Injective Ecosystem,Liquid Staking HDRO демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Hydro Protocol?

Ринкова капіталізація ₴19909508.53466736000000 розташовує HDRO на #3714 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують HDRO?

Hydro Protocol згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку HDRO?

З 487018706.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.