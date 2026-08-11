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Поточна ціна Hydro Protocol сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація HDRO становить 451 710 USD. Відстежуйте оновлення цін HDRO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Hydro Protocol сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація HDRO становить 451 710 USD. Відстежуйте оновлення цін HDRO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про HDRO

Інформація про ціну HDRO

Що таке HDRO

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Офіційний вебсайт HDRO

Токеноміка HDRO

Прогноз ціни HDRO

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Ціна Hydro Protocol (HDRO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 HDRO до USD:

$0,00095003
$0,00095003$0,00095003
+0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Hydro Protocol (HDRO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:25:13 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Hydro Protocol

Поточна ціна Hydro Protocol (HDRO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HDRO до USD становить $ 0 за HDRO.

Hydro Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 451 710, з циркуляційною пропозицією у 487,02M HDRO. Протягом останніх 24 годин HDRO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,507996, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HDRO змінився на 0,00% за останню годину та на -9,54% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 85,73.

Ринкова інформація щодо Hydro Protocol (HDRO)

$ 451,71K
$ 451,71K$ 451,71K

$ 85,73
$ 85,73$ 85,73

$ 927,51K
$ 927,51K$ 927,51K

487,02M
487,02M 487,02M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Hydro Protocol — $ 451,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 85,73. Циркуляційна пропозиція HDRO — 487,02M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 927,51K.

Історія ціни Hydro Protocol у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,507996
$ 0,507996$ 0,507996

$ 0
$ 0$ 0

0,00%

-1,11%

-9,54%

-9,54%

Історія ціни Hydro Protocol (HDRO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hydro Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hydro Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hydro Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hydro Protocol до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,11%
30 днів$ 0-13,67%
60 днів$ 0-25,41%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Hydro Protocol

Прогноз ціни Hydro Protocol (HDRO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна HDRO у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Hydro Protocol (HDRO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Hydro Protocol потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Hydro Protocol у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни HDRO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Hydro Protocol.

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Ресурс Hydro Protocol (HDRO)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Injective EcosystemLiquid Staking

Про Hydro Protocol

Яка зараз ціна Hydro Protocol?

Hydro Protocol торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -1.11% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як HDRO порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -1.11% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо HDRO перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Hydro Protocol виглядає у порівнянні з токенами категорії Injective Ecosystem,Liquid Staking?

У сегменті Injective Ecosystem,Liquid Staking HDRO демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Hydro Protocol?

Ринкова капіталізація ₴19909508.53466736000000 розташовує HDRO на #3714 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують HDRO?

Hydro Protocol згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку HDRO?

З 487018706.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:25:13 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Hydro Protocol (HDRO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$1,4191
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$0,47033$0,47033

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TradingRazor

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RAZOR

$0,00736
$0,00736$0,00736

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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