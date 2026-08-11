Сьогоднішня ціна HUMAN Protocol

Поточна ціна HUMAN Protocol (HMT) сьогодні становить $ 0,00181476, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HMT до USD становить $ 0,00181476 за HMT.

HUMAN Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 378 972, з циркуляційною пропозицією у 757,87M HMT. Протягом останніх 24 годин HMT торгувався між $ 0,00181471 (мінімум) та $ 0,00181488 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,37, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HMT змінився на +0,00% за останню годину та на +4,30% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 15,03.

Ринкова інформація щодо HUMAN Protocol (HMT)

Ринкова капіталізація $ 1,38M$ 1,38M $ 1,38M Обсяг (за 24 год) $ 15,03$ 15,03 $ 15,03 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,81M$ 1,81M $ 1,81M Циркуляційне постачання 757,87M 757,87M 757,87M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація HUMAN Protocol — $ 1,38M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 15,03. Циркуляційна пропозиція HMT — 757,87M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,81M.