Скільки коштує Hivemapper зараз?

Hivemapper зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни -4.50% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься HONEY сьогодні?

HONEY продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Solana Ecosystem,DePIN,Multicoin Capital Portfolio,Made in USA.

Наскільки популярний Hivemapper сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають HONEY.

Що відрізняє Hivemapper від інших криптоактивів?

Як частина категорії Solana Ecosystem,DePIN,Multicoin Capital Portfolio,Made in USA та створений на мережі --, HONEY пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки HONEY існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 6106631642.437203 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Hivemapper за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴16.58268437652568080000, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.