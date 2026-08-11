Сьогоднішня ціна HashToken

Поточна ціна HashToken (HTK) сьогодні становить $ 78,32, зі зміною 1,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HTK до USD становить $ 78,32 за HTK.

HashToken наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 270 047, з циркуляційною пропозицією у 3,45K HTK. Протягом останніх 24 годин HTK торгувався між $ 75,19 (мінімум) та $ 78,72 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 78,83, тоді як історичний мінімум — $ 65,39.

У короткостроковій динаміці HTK змінився на 0,00% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 542,62.

Ринкова інформація щодо HashToken (HTK)

Ринкова капіталізація $ 270,05K$ 270,05K $ 270,05K Обсяг (за 24 год) $ 542,62$ 542,62 $ 542,62 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 270,05K$ 270,05K $ 270,05K Циркуляційне постачання 3,45K 3,45K 3,45K Загальна пропозиція 3 448,0 3 448,0 3 448,0

Поточна ринкова капіталізація HashToken — $ 270,05K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 542,62. Циркуляційна пропозиція HTK — 3,45K, зі загальною пропозицією 3448.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 270,05K.