Сьогоднішня ціна HashPack

Поточна ціна HashPack (PACK) сьогодні становить $ 0,00416939, зі зміною 3,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PACK до USD становить $ 0,00416939 за PACK.

HashPack наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 770 248, з циркуляційною пропозицією у 664,42M PACK. Протягом останніх 24 годин PACK торгувався між $ 0,00416629 (мінімум) та $ 0,00433404 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,084223, тоді як історичний мінімум — $ 0,00405562.

У короткостроковій динаміці PACK змінився на +0,00% за останню годину та на -5,04% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 7,85K.

Ринкова інформація щодо HashPack (PACK)

Ринкова капіталізація $ 2,77M$ 2,77M $ 2,77M Обсяг (за 24 год) $ 7,85K$ 7,85K $ 7,85K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,17M$ 4,17M $ 4,17M Циркуляційне постачання 664,42M 664,42M 664,42M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація HashPack — $ 2,77M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7,85K. Циркуляційна пропозиція PACK — 664,42M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,17M.