Ціна Gooby (GOOBY)
Поточна ціна Gooby (GOOBY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 550.82K USD. Ціна GOOBY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gooby:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.04K USD
- зміна ціни Gooby протягом дня — -2.95%
- циркуляційна пропозиція – 997.61M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gooby до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gooby до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gooby до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gooby до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.95%
|30 днів
|$ 0
|-37.64%
|60 днів
|$ 0
|-71.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gooby: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.62%
-2.95%
+13.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gooby is a classic OG meme, created well over 10 years ago. He is a character is a series of meme comics from Dolan Duck. Gooby is Dolans arch nemesis, just like Tom and Jerry, or Trump and Biden. They are both fighting eachother all the time and getting into trouble from their silly pranks. Gooby has created a series of episodes (currently 4 episodes are out) with many more to come. These are all original works that can be found on their X account. https://x.com/GoobyCoinSOL
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