Сьогоднішня ціна Gooby (GOOBY)

Поточна ціна Gooby (GOOBY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 550.82K USD. Ціна GOOBY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gooby:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.04K USD

- зміна ціни Gooby протягом дня — -2.95%

- циркуляційна пропозиція – 997.61M USD

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