Сьогоднішня ціна fool (FOOL)

Поточна ціна fool (FOOL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FOOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності fool:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.42 USD

- зміна ціни fool протягом дня — -8.49%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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