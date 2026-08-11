Яка зараз ринкова ціна Flux Protocol?

Flux Protocol оцінюється в ₴0.1414367195563733280000, зі зміною --% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має FLX?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення FLX у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Flux Protocol у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість FLX?

Обігова кількість становить 268528277.09707725, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Flux Protocol?

Flux Protocol згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як FLX виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Oracle,Ethereum Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Aurora Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Oracle,Ethereum Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Aurora Ecosystem, імпульс FLX залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.