Ціна Flippy (FLIPPY)
Поточна ціна Flippy (FLIPPY) сьогодні становить 0.67635 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLIPPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flippy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 112.89K USD
- зміна ціни Flippy протягом дня — +5.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flippy до USD становила $ +0.03574147.
За останні 30 днів зміна ціни Flippy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Flippy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Flippy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.03574147
|+5.58%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Flippy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.66%
+5.58%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Flippy the Switch project is a meme coin built on the XRPL (XRP Ledger) ecosystem. It focuses on community-driven initiatives, aiming to create a fun and energetic environment within the cryptocurrency space. The project incorporates organic community engagement, including token burns, giveaways, contests, and other interactive activities. Its core mission is to bring together meme coin enthusiasts while leveraging the XRPL blockchain for speed and efficiency, all while promoting the $FLIPPY token as a symbol of fun and connection.
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