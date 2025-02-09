Сьогоднішня ціна Flippy (FLIPPY)

Поточна ціна Flippy (FLIPPY) сьогодні становить 0.67635 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLIPPY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Flippy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 112.89K USD

- зміна ціни Flippy протягом дня — +5.58%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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