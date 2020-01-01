Токеноміка Flippy (FLIPPY) Дізнайтеся ключову інформацію про Flippy (FLIPPY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Flippy (FLIPPY) The Flippy the Switch project is a meme coin built on the XRPL (XRP Ledger) ecosystem. It focuses on community-driven initiatives, aiming to create a fun and energetic environment within the cryptocurrency space. The project incorporates organic community engagement, including token burns, giveaways, contests, and other interactive activities. Its core mission is to bring together meme coin enthusiasts while leveraging the XRPL blockchain for speed and efficiency, all while promoting the $FLIPPY token as a symbol of fun and connection. Офіційний вебсайт: https://flippytheswitch.com/ Купити FLIPPY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Flippy (FLIPPY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Flippy (FLIPPY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 385,36K $ 385,36K $ 385,36K Загальна пропозиція: $ 865,22K $ 865,22K $ 865,22K Циркуляційна пропозиція: $ 865,22K $ 865,22K $ 865,22K FDV (повністю розведена вартість): $ 385,36K $ 385,36K $ 385,36K Історичний максимум: $ 0,817377 $ 0,817377 $ 0,817377 Історичний мінімум: $ 0,195575 $ 0,195575 $ 0,195575 Поточна ціна: $ 0,44483 $ 0,44483 $ 0,44483 Дізнайтеся більше про ціну Flippy (FLIPPY)

Токеноміка Flippy (FLIPPY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Flippy (FLIPPY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FLIPPY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FLIPPY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FLIPPY, досліджуйте ціну токена FLIPPY в реальному часі!

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