Сьогоднішня ціна Fleek

Поточна ціна Fleek (FLK) сьогодні становить $ 0.00514598, зі зміною 4.64% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FLK до USD становить $ 0.00514598 за FLK.

Fleek наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 102,917, з циркуляційною пропозицією у 20.00M FLK. Протягом останніх 24 годин FLK торгувався між $ 0.00470621 (мінімум) та $ 0.00577525 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.522, тоді як історичний мінімум — $ 0.00388986.

У короткостроковій динаміці FLK змінився на -0.95% за останню годину та на -6.69% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2.78K.

Ринкова інформація щодо Fleek (FLK)

Ринкова капіталізація $ 102.92K$ 102.92K $ 102.92K Обсяг (за 24 год) $ 2.78K$ 2.78K $ 2.78K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 514.58K$ 514.58K $ 514.58K Циркуляційне постачання 20.00M 20.00M 20.00M Загальна пропозиція 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Fleek — $ 102.92K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2.78K. Циркуляційна пропозиція FLK — 20.00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 514.58K.