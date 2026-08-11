Сьогоднішня ціна FITTED

Поточна ціна FITTED (FITTED) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,89% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FITTED до USD становить $ 0 за FITTED.

FITTED наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 51 137, з циркуляційною пропозицією у 999,96M FITTED. Протягом останніх 24 годин FITTED торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FITTED змінився на +0,46% за останню годину та на -10,14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо FITTED (FITTED)

Ринкова капіталізація $ 51,14K$ 51,14K $ 51,14K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 51,14K$ 51,14K $ 51,14K Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 962 687,1688986 999 962 687,1688986 999 962 687,1688986

Поточна ринкова капіталізація FITTED — $ 51,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FITTED — 999,96M, зі загальною пропозицією 999962687.1688986. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 51,14K.