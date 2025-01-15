Ціна FDREAM (FDREAM)
Поточна ціна FDREAM (FDREAM) сьогодні становить 0.00475107 USD з ринковою капіталізацією $ 5.33M USD. Ціна FDREAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FDREAM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 367.17K USD
- зміна ціни FDREAM протягом дня — +120.12%
- циркуляційна пропозиція – 1.10B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FDREAM до USD становила $ +0.00259271.
За останні 30 днів зміна ціни FDREAM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FDREAM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FDREAM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00259271
|+120.12%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FDREAM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.45%
+120.12%
-24.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DREAM FUND ($FDREAM) is an investment DAO launched on daos.world, a new and upcoming DAO platform on Base. The fund is human led but AI driven, by the DREAM AI Agent (https://x.com/DR3AM_AI). The fund will be investing into other AI projects and leverage insights from the DREAM agent for fund investment decisions. The DREAM agent was red pilled on Virtuals platform early December. It's token $DREAM has reached 10M MKAP this past week.
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