Сьогоднішня ціна FDREAM (FDREAM)

Поточна ціна FDREAM (FDREAM) сьогодні становить 0.00475107 USD з ринковою капіталізацією $ 5.33M USD. Ціна FDREAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FDREAM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 367.17K USD

- зміна ціни FDREAM протягом дня — +120.12%

- циркуляційна пропозиція – 1.10B USD

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