Сьогоднішня ціна Exactly Protocol (EXA)

Поточна ціна Exactly Protocol (EXA) сьогодні становить 1.1 USD з ринковою капіталізацією $ 2.48M USD. Ціна EXA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Exactly Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.39K USD

- зміна ціни Exactly Protocol протягом дня — +2.80%

- циркуляційна пропозиція – 2.25M USD

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