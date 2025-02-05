Сьогоднішня ціна EVOLVE NETWORK (EVOLVE)

Поточна ціна EVOLVE NETWORK (EVOLVE) сьогодні становить 0.0007734 USD з ринковою капіталізацією $ 2.16M USD. Ціна EVOLVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EVOLVE NETWORK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 72.41K USD

- зміна ціни EVOLVE NETWORK протягом дня — +51.66%

- циркуляційна пропозиція – 2.80B USD

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