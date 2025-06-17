Ціна Evolve (EVOLVE)
Поточна ціна Evolve (EVOLVE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21,52K USD. Ціна EVOLVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Evolve:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Evolve протягом дня — -3,26%
- циркуляційна пропозиція – 949,53M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Evolve до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Evolve до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Evolve до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Evolve до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3,26%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Evolve: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,94%
-3,26%
+31,37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EVOLVE is an on-chain evolution game where your wallet is your identity. Every buyer receives a procedurally generated creature called an EvoBit, born from the first four characters of your wallet address. EvoBits gain experience as you hold, evolve across levels, and respond to burn/sell behavior. The project blends meme culture, gamified mechanics, and tokenomics, creating a long-term experience instead of just a pump. Every EvoBit is unique, evolves over time, and can eventually battle or form teams — all based on what your wallet does on-chain.
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Розуміння токеноміки Evolve (EVOLVE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена EVOLVE зараз!
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