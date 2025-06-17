Сьогоднішня ціна Evolve (EVOLVE)

Поточна ціна Evolve (EVOLVE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21,52K USD. Ціна EVOLVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Evolve:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Evolve протягом дня — -3,26%

- циркуляційна пропозиція – 949,53M USD

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