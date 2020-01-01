Токеноміка Elixir deUSD (DEUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про Elixir deUSD (DEUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Elixir deUSD (DEUSD) deUSD is a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. deUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral. Офіційний вебсайт: https://elixir.xyz Whitepaper: https://docs.elixir.xyz/deusd Купити DEUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Elixir deUSD (DEUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Elixir deUSD (DEUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 162,30M $ 162,30M $ 162,30M Загальна пропозиція: $ 162,40M $ 162,40M $ 162,40M Циркуляційна пропозиція: $ 162,40M $ 162,40M $ 162,40M FDV (повністю розведена вартість): $ 162,30M $ 162,30M $ 162,30M Історичний максимум: $ 1,04 $ 1,04 $ 1,04 Історичний мінімум: $ 0,978154 $ 0,978154 $ 0,978154 Поточна ціна: $ 0,999388 $ 0,999388 $ 0,999388 Дізнайтеся більше про ціну Elixir deUSD (DEUSD)

Токеноміка Elixir deUSD (DEUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Elixir deUSD (DEUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DEUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DEUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DEUSD, досліджуйте ціну токена DEUSD в реальному часі!

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