Ціна Elixir deUSD (DEUSD)
Поточна ціна Elixir deUSD (DEUSD) сьогодні становить 0.995972 USD з ринковою капіталізацією $ 237.83M USD. Ціна DEUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Elixir deUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.21M USD
- зміна ціни Elixir deUSD протягом дня — -0.40%
- циркуляційна пропозиція – 238.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Elixir deUSD до USD становила $ -0.0040849482165301.
За останні 30 днів зміна ціни Elixir deUSD до USD становила $ -0.0052506647.
За останні 60 днів зміна ціни Elixir deUSD до USD становила $ -0.0048273766.
За останні 90 днів зміна ціни Elixir deUSD до USD становила $ -0.004285230703735.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0040849482165301
|-0.40%
|30 днів
|$ -0.0052506647
|-0.52%
|60 днів
|$ -0.0048273766
|-0.48%
|90 днів
|$ -0.004285230703735
|-0.42%
Останній аналіз цін Elixir deUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
-0.40%
-0.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Elixir's deUSD serves as the rails for institutional assets to natively enter DeFi. Used exclusively by Securitize, deUSD is the default currency bringing on-chain composability for BlackRock, Hamilton Lane, and other institutions. deUSD is natively yield bearing, earning from a mixture of treasuries and funding yield. This yield flows directly to the staked version of the asset (sdeUSD). deUSD is a key component of the Elixir ecosystem and will serve as preferred collateral for orderbook exchanges.
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