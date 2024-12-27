Сьогоднішня ціна Elixir deUSD (DEUSD)

Поточна ціна Elixir deUSD (DEUSD) сьогодні становить 0.995972 USD з ринковою капіталізацією $ 237.83M USD. Ціна DEUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Elixir deUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.21M USD

- зміна ціни Elixir deUSD протягом дня — -0.40%

- циркуляційна пропозиція – 238.88M USD

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