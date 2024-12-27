Сьогоднішня ціна Elastos (ELA)

Поточна ціна Elastos (ELA) сьогодні становить 2.18 USD з ринковою капіталізацією $ 49.09M USD. Ціна ELA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Elastos:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 260.14K USD

- зміна ціни Elastos протягом дня — -0.30%

- циркуляційна пропозиція – 22.45M USD

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