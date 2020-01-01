Токеноміка Elastos (ELA) Дізнайтеся ключову інформацію про Elastos (ELA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Elastos (ELA) "Founded by OS expert Rong Chen, Elastos is building the blockchain industry’s most comprehensive and interoperable open source platform. Using a hybrid consensus that combines the secure hashpower of Bitcoin and the democratic ideals of Delegated-Proof-of-Stake, the SmartWeb of Elastos is a suite of software for an entirely decentralized internet. Elastos employs not only blockchain technology, but a peer-to-peer network for communication, decentralized data storage services, and a decentralized ID (DID) system for all digital assets. With sidechains like Ethereum, Elastos is not merely the foundation for securing truly decentralized applications that can scale, it is the foundation for true data ownership. elastOS, the flagship product of the Elastos Smartweb, brings the entire decentralized ecosystem into a single App, currently available for Android and in development for both iOS and desktop. Elastos is also actively searching for both new and existing dApp projects through its Cyber Republic initiative. Cyber Republic possesses a community-governed grant fund designed to help startups and existing businesses explore blockchain. You can read more about Cyber Republic at https://www.cyberrepublic.org. Офіційний вебсайт: https://elastos.net/ Whitepaper: https://www.elastos.org/downloads/elastos_whitepaper_en.pdf Купити ELA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Elastos (ELA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Elastos (ELA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 29,50M $ 29,50M $ 29,50M Загальна пропозиція: $ 25,99M $ 25,99M $ 25,99M Циркуляційна пропозиція: $ 22,80M $ 22,80M $ 22,80M FDV (повністю розведена вартість): $ 33,63M $ 33,63M $ 33,63M Історичний максимум: $ 89,14 $ 89,14 $ 89,14 Історичний мінімум: $ 0,793867 $ 0,793867 $ 0,793867 Поточна ціна: $ 1,29 $ 1,29 $ 1,29 Дізнайтеся більше про ціну Elastos (ELA)

Токеноміка Elastos (ELA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Elastos (ELA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ELA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ELA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ELA, досліджуйте ціну токена ELA в реальному часі!

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