Сьогоднішня ціна Distorted Face

Поточна ціна Distorted Face (DISTORTED) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.68% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DISTORTED до USD становить $ 0 за DISTORTED.

Distorted Face наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17,267.61, з циркуляційною пропозицією у 999.48M DISTORTED. Протягом останніх 24 годин DISTORTED торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.0060108, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DISTORTED змінився на -0.08% за останню годину та на -4.12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Distorted Face (DISTORTED)

Ринкова капіталізація $ 17.27K$ 17.27K $ 17.27K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17.27K$ 17.27K $ 17.27K Циркуляційне постачання 999.48M 999.48M 999.48M Загальна пропозиція 999,481,009.470867 999,481,009.470867 999,481,009.470867

Поточна ринкова капіталізація Distorted Face — $ 17.27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DISTORTED — 999.48M, зі загальною пропозицією 999481009.470867. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17.27K.