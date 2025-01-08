Сьогоднішня ціна Diskneeplus (DISKNEE)

Поточна ціна Diskneeplus (DISKNEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.08K USD. Ціна DISKNEE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Diskneeplus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.11 USD

- зміна ціни Diskneeplus протягом дня — -5.14%

- циркуляційна пропозиція – 989.86M USD

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