Ціна Diskneeplus (DISKNEE)
Поточна ціна Diskneeplus (DISKNEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.08K USD. Ціна DISKNEE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Diskneeplus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.11 USD
- зміна ціни Diskneeplus протягом дня — -5.14%
- циркуляційна пропозиція – 989.86M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Diskneeplus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Diskneeplus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Diskneeplus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Diskneeplus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.14%
|30 днів
|$ 0
|-52.20%
|60 днів
|$ 0
|-22.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Diskneeplus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.14%
-29.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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