Яка зараз ціна Dice Protocol?

Dice Protocol торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -18.56% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як DICE порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -18.56% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо DICE перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Dice Protocol виглядає у порівнянні з токенами категорії x402 Ecosystem,Robinhood Ecosystem,Pons Launchpad?

У сегменті x402 Ecosystem,Robinhood Ecosystem,Pons Launchpad DICE демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Dice Protocol?

Ринкова капіталізація ₴4046643.18262154048000 розташовує DICE на #5915 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують DICE?

Dice Protocol згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку DICE?

З 973989427.4609694 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.