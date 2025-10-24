Інформація щодо ціни DeVoid (DVD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00113122$ 0,00113122 $ 0,00113122 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,32% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,10% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,10%

Актуальна ціна DeVoid (DVD) становить --. За останні 24 години DVD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DVD становить $ 0,00113122, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DVD змінився на -- за останню годину, +1,32% за 24 години та на -4,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DeVoid (DVD)

Ринкова капіталізація $ 66,32K$ 66,32K $ 66,32K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 132,64K$ 132,64K $ 132,64K Циркуляційне постачання 500,00M 500,00M 500,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація DeVoid — $ 66,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DVD — 500,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 132,64K.