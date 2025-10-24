Актуальна ціна DeVoid сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DVD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DVD на MEXC вже зараз.Актуальна ціна DeVoid сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DVD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DVD на MEXC вже зараз.

Докладніше про DVD

Інформація про ціну DVD

Офіційний вебсайт DVD

Токеноміка DVD

Прогноз ціни DVD

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип DeVoid

Ціна DeVoid (DVD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DVD до USD:

$0,00013264
$0,00013264$0,00013264
+1,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни DeVoid (DVD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:51:03 (UTC+8)

Інформація щодо ціни DeVoid (DVD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00113122
$ 0,00113122$ 0,00113122

$ 0
$ 0$ 0

--

+1,32%

-4,10%

-4,10%

Актуальна ціна DeVoid (DVD) становить --. За останні 24 години DVD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DVD становить $ 0,00113122, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DVD змінився на -- за останню годину, +1,32% за 24 години та на -4,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DeVoid (DVD)

$ 66,32K
$ 66,32K$ 66,32K

--
----

$ 132,64K
$ 132,64K$ 132,64K

500,00M
500,00M 500,00M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація DeVoid — $ 66,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DVD — 500,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 132,64K.

Історія ціни DeVoid (DVD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeVoid до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DeVoid до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DeVoid до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DeVoid до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,32%
30 днів$ 0-34,40%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке DeVoid (DVD)

DeVoid is a fully automated volatility farming platform, purpose-built to capture value from nonstop price swings on decentralized exchanges (DEXs).

Instead of chasing pumps or speculating on the next 100x, DeVoid farms the one constant in crypto, volatility, turning chaotic market movements into compounding yield, 24/7.

Unlike wrappers or forks, DeVoid was built from the ground up with one of the fastest execution engines in the market, enabling precise entries and exits across even illiquid pools. Tested through four months of simulations and live capital deployment, the platform has consistently delivered strong results, averaging around 30% monthly yield from volatility farming alone.

DeVoid is designed for all traders: professionals can fine-tune granular strategies, while newcomers can start instantly with pre-tuned templates proven in live markets. Once parameters are set, the system loops indefinitely, no manual babysitting required. With one click to start and infinite ways to optimize, DeVoid makes it possible to farm volatility correctly and reliably.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс DeVoid (DVD)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни DeVoid (USD)

Скільки коштуватиме DeVoid (DVD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів DeVoid (DVD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо DeVoid.

Перегляньте прогноз ціни DeVoid вже зараз!

DVD до місцевих валют

Токеноміка DeVoid (DVD)

Розуміння токеноміки DeVoid (DVD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DVD зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про DeVoid (DVD)

Скільки сьогодні коштує DeVoid (DVD)?
Актуальна ціна DVD у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DVD до USD?
Поточна ціна DVD до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація DeVoid?
Ринкова капіталізація DVD — $ 66,32K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DVD?
Циркуляційна пропозиція DVD — 500,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DVD?
DVD досяг історичної максимальної ціни у 0,00113122 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DVD?
Історична мінімальна ціна DVD становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі DVD?
Актуальний обсяг торгівлі DVD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DVD цього року?
DVD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DVD для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:51:03 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для DeVoid (DVD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.