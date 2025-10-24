Інформація щодо ціни Deploy (DEPLOY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00521804$ 0,00521804 $ 0,00521804 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +3,25% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,25%

Актуальна ціна Deploy (DEPLOY) становить --. За останні 24 години DEPLOY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DEPLOY становить $ 0,00521804, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DEPLOY змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +3,25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Deploy (DEPLOY)

Ринкова капіталізація $ 8,94K$ 8,94K $ 8,94K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,94K$ 8,94K $ 8,94K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Deploy — $ 8,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DEPLOY — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,94K.