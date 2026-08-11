Яка зараз ціна DeepBot?

DeepBot торгують за ₴0.1715214575247076096000, що відображає зміну ціни на рівні 6.23% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як DEEPAI порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 6.23% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо DEEPAI перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як DeepBot виглядає у порівнянні з токенами категорії NFT,Meme,Ethereum Ecosystem,AI Meme?

У сегменті NFT,Meme,Ethereum Ecosystem,AI Meme DEEPAI демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація DeepBot?

Ринкова капіталізація ₴17141433.81655301728000 розташовує DEEPAI на #3895 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.1591379306193061504000 до ₴0.1714346159043045024000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують DEEPAI?

DeepBot згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку DEEPAI?

З 100000000.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.