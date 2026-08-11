Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна DATA BEAR сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація DATABEAR становить 35,766 USD. Відстежуйте оновлення цін DATABEAR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна DATA BEAR сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація DATABEAR становить 35,766 USD. Відстежуйте оновлення цін DATABEAR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про DATABEAR

Інформація про ціну DATABEAR

Що таке DATABEAR

Офіційний вебсайт DATABEAR

Токеноміка DATABEAR

Прогноз ціни DATABEAR

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип DATA BEAR

Ціна DATA BEAR (DATABEAR)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DATABEAR до USD:

$0.00004142
$0.00004142$0.00004142
+1.90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни DATA BEAR (DATABEAR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:48:15 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна DATA BEAR

Поточна ціна DATA BEAR (DATABEAR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 14.58% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DATABEAR до USD становить $ 0 за DATABEAR.

DATA BEAR наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 35,766, з циркуляційною пропозицією у 862.91M DATABEAR. Протягом останніх 24 годин DATABEAR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00260688, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DATABEAR змінився на -17.63% за останню годину та на +1.38% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо DATA BEAR (DATABEAR)

$ 35.77K
$ 35.77K$ 35.77K

--
----

$ 41.45K
$ 41.45K$ 41.45K

862.91M
862.91M 862.91M

862,908,637.8429697
862,908,637.8429697 862,908,637.8429697

Поточна ринкова капіталізація DATA BEAR — $ 35.77K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DATABEAR — 862.91M, зі загальною пропозицією 862908637.8429697. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 41.45K.

Історія ціни DATA BEAR у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00260688
$ 0.00260688$ 0.00260688

$ 0
$ 0$ 0

-17.63%

-14.58%

+1.38%

+1.38%

Історія ціни DATA BEAR (DATABEAR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DATA BEAR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DATA BEAR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DATA BEAR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DATA BEAR до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-14.58%
30 днів$ 0-97.73%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни DATA BEAR

Прогноз ціни DATA BEAR (DATABEAR) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DATABEAR у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни DATA BEAR (DATABEAR) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна DATA BEAR потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне DATA BEAR у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни DATABEAR на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни DATA BEAR.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс DATA BEAR (DATABEAR)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemeRobinhood Chain MemeRobinhood Ecosystem

Про DATA BEAR

Яка зараз ціна DATA BEAR?

DATA BEAR торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -14.58% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як DATABEAR порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -14.58% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо DATABEAR перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як DATA BEAR виглядає у порівнянні з токенами категорії Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme?

У сегменті Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme DATABEAR демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація DATA BEAR?

Ринкова капіталізація ₴1576638.27174494016000 розташовує DATABEAR на #7599 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують DATABEAR?

DATA BEAR згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку DATABEAR?

З 862908637.8429697 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.

Люди також запитують: Інші запитання про DATA BEAR

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:48:15 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для DATA BEAR (DATABEAR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про DATA BEAR

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

up

up

UPROBINHOOD

$0.3971
$0.3971$0.3971

+297.10%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.47863
$0.47863$0.47863

+25.34%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.01689
$0.01689$0.01689

+34.79%

AurumX

AurumX

UMX

$0.17034
$0.17034$0.17034

-15.63%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0.028067
$0.028067$0.028067

+88.40%

Velvet

Velvet

VELVET

$0.67298
$0.67298$0.67298

+52.50%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00804
$0.00804$0.00804

+34.22%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2.6612
$2.6612$2.6612

+47.75%

Cysic

Cysic

CYS

$1.4640
$1.4640$1.4640

+27.24%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?