Скільки коштує Daemon зараз?

Daemon зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни -5.09% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься DAEMON сьогодні?

DAEMON продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem.

Наскільки популярний Daemon сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають DAEMON.

Що відрізняє Daemon від інших криптоактивів?

Як частина категорії Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem та створений на мережі --, DAEMON пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки DAEMON існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 986216876.591007 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Daemon за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴0.0890082527091035040000, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.