Інформація щодо ціни Craft Engine (CRAFT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00117622 $ 0,00117622 $ 0,00117622 Мін. за 24 год $ 0,00122589 $ 0,00122589 $ 0,00122589 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00117622$ 0,00117622 $ 0,00117622 Макс. за 24 год $ 0,00122589$ 0,00122589 $ 0,00122589 Рекордний максимум $ 0,00321117$ 0,00321117 $ 0,00321117 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,01% Зміна ціни (1 дн.) +1,95% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,05% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,05%

Актуальна ціна Craft Engine (CRAFT) становить $0,00121834. За останні 24 години CRAFT торгувався між мінімумом у $ 0,00117622 і максимумом у $ 0,00122589, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CRAFT становить $ 0,00321117, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CRAFT змінився на +0,01% за останню годину, +1,95% за 24 години та на -6,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Craft Engine (CRAFT)

Ринкова капіталізація $ 89,95K$ 89,95K $ 89,95K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 121,56K$ 121,56K $ 121,56K Циркуляційне постачання 74,00M 74,00M 74,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Craft Engine — $ 89,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRAFT — 74,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 121,56K.