Ціна Contentos (COS)
Поточна ціна Contentos (COS) сьогодні становить 0.00785757 USD з ринковою капіталізацією $ 40.77M USD. Ціна COS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Contentos:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.70M USD
- зміна ціни Contentos протягом дня — +3.55%
- циркуляційна пропозиція – 5.18B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Contentos до USD становила $ +0.00026955.
За останні 30 днів зміна ціни Contentos до USD становила $ -0.0027893532.
За останні 60 днів зміна ціни Contentos до USD становила $ +0.0011865889.
За останні 90 днів зміна ціни Contentos до USD становила $ +0.000015158916670295.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00026955
|+3.55%
|30 днів
|$ -0.0027893532
|-35.49%
|60 днів
|$ +0.0011865889
|+15.10%
|90 днів
|$ +0.000015158916670295
|+0.19%
Останній аналіз цін Contentos: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.52%
+3.55%
+0.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Contentos is a decentralized global content ecosystem invested by Binance Labs (the blockchain incubator of world’s largest exchange, https://labs.binance.com), DHVC and various class-leading funds. Contentos TestNet was launched and its real-time network status can be viewed on Contentos Block Explorer (https://explorer.contentos.io). It aims to create a decentralized content ecosystem, where assets can be freely produced, authenticated, and distributed. The team consists of experts from the content industry, who have worked on top-tier consumer applications and blockchain projects. Contentos is not only a blueprint for what digital content ecosystem might look like in the future but we have multiple working use cases: Contentos is working with strategic partners, LiveMe and Cheetah Mobile, that have amassed over 60+ million monthly active users. With real-time user feedback, Contentos will become a premier blockchain project as it places the interest of users first.
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