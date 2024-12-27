Сьогоднішня ціна Contentos (COS)

Поточна ціна Contentos (COS) сьогодні становить 0.00785757 USD з ринковою капіталізацією $ 40.77M USD. Ціна COS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Contentos:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.70M USD

- зміна ціни Contentos протягом дня — +3.55%

- циркуляційна пропозиція – 5.18B USD

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