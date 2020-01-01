Токеноміка Contentos (COS) Дізнайтеся ключову інформацію про Contentos (COS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Contentos (COS) Contentos is a decentralized global content ecosystem invested by Binance Labs (the blockchain incubator of world’s largest exchange, https://labs.binance.com), DHVC and various class-leading funds. Contentos TestNet was launched and its real-time network status can be viewed on Contentos Block Explorer (https://explorer.contentos.io). It aims to create a decentralized content ecosystem, where assets can be freely produced, authenticated, and distributed. The team consists of experts from the content industry, who have worked on top-tier consumer applications and blockchain projects. Contentos is not only a blueprint for what digital content ecosystem might look like in the future but we have multiple working use cases: Contentos is working with strategic partners, LiveMe and Cheetah Mobile, that have amassed over 60+ million monthly active users. With real-time user feedback, Contentos will become a premier blockchain project as it places the interest of users first. Офіційний вебсайт: https://www.contentos.io/ Купити COS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Contentos (COS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Contentos (COS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,02M $ 15,02M $ 15,02M Загальна пропозиція: $ 9,90B $ 9,90B $ 9,90B Циркуляційна пропозиція: $ 5,18B $ 5,18B $ 5,18B FDV (повністю розведена вартість): $ 28,73M $ 28,73M $ 28,73M Історичний максимум: $ 0,084685 $ 0,084685 $ 0,084685 Історичний мінімум: $ 0,00256549 $ 0,00256549 $ 0,00256549 Поточна ціна: $ 0,00290852 $ 0,00290852 $ 0,00290852 Дізнайтеся більше про ціну Contentos (COS)

Токеноміка Contentos (COS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Contentos (COS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COS, досліджуйте ціну токена COS в реальному часі!

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