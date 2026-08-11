Сьогоднішня ціна Common

Поточна ціна Common (COMMON) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,63% за останні 24 години. Поточний курс конвертації COMMON до USD становить $ 0 за COMMON.

Common наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 206 317, з циркуляційною пропозицією у 3,04B COMMON. Протягом останніх 24 годин COMMON торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03666064, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці COMMON змінився на -0,78% за останню годину та на -0,05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Common (COMMON)

Ринкова капіталізація $ 206,32K$ 206,32K $ 206,32K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 678,07K$ 678,07K $ 678,07K Циркуляційне постачання 3,04B 3,04B 3,04B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Common — $ 206,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція COMMON — 3,04B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 678,07K.