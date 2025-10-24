Інформація щодо ціни ColdPL (COLDPL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0021093$ 0,0021093 $ 0,0021093 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,50% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,44% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,44%

Актуальна ціна ColdPL (COLDPL) становить --. За останні 24 години COLDPL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум COLDPL становить $ 0,0021093, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то COLDPL змінився на -- за останню годину, -0,50% за 24 години та на -4,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ColdPL (COLDPL)

Ринкова капіталізація $ 319,58K$ 319,58K $ 319,58K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 319,58K$ 319,58K $ 319,58K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 363,845136 999 999 363,845136 999 999 363,845136

Поточна ринкова капіталізація ColdPL — $ 319,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція COLDPL — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999363.845136. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 319,58K.