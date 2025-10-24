Актуальна ціна CodEase сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CODON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CODON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна CodEase сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CODON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CODON на MEXC вже зараз.

Ціна CodEase (CODON)

Актуальна ціна 1 CODON до USD:

--
----
+2,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни CodEase (CODON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:40:51 (UTC+8)

Інформація щодо ціни CodEase (CODON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,33%

+2,11%

-10,05%

-10,05%

Актуальна ціна CodEase (CODON) становить --. За останні 24 години CODON торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CODON становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CODON змінився на +0,33% за останню годину, +2,11% за 24 години та на -10,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CodEase (CODON)

$ 24,72K
$ 24,72K$ 24,72K

--
----

$ 25,91K
$ 25,91K$ 25,91K

953,93M
953,93M 953,93M

999 798 810,0710582
999 798 810,0710582 999 798 810,0710582

Поточна ринкова капіталізація CodEase — $ 24,72K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CODON — 953,93M, зі загальною пропозицією 999798810.0710582. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,91K.

Історія ціни CodEase (CODON) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CodEase до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CodEase до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CodEase до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CodEase до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,11%
30 днів$ 0-22,55%
60 днів$ 0-25,11%
90 днів$ 0--

Що таке CodEase (CODON)

CodEase is a no-code, AI-powered platform that simplifies the process of building Chrome extensions. Users describe desired functionality in plain English, and CodEase generates fully functional, multi-file extensions using automated code synthesis and sandboxed testing. A built-in playground allows users to interact with and test their extensions directly within the platform before exporting. Designed for developers, crypto traders, and non-technical builders, CodEase streamlines the prototyping and deployment of browser-based automation tools.

Ресурс CodEase (CODON)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни CodEase (USD)

Скільки коштуватиме CodEase (CODON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів CodEase (CODON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо CodEase.

Перегляньте прогноз ціни CodEase вже зараз!

CODON до місцевих валют

Токеноміка CodEase (CODON)

Розуміння токеноміки CodEase (CODON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CODON зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про CodEase (CODON)

Скільки сьогодні коштує CodEase (CODON)?
Актуальна ціна CODON у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CODON до USD?
Поточна ціна CODON до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація CodEase?
Ринкова капіталізація CODON — $ 24,72K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CODON?
Циркуляційна пропозиція CODON — 953,93M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CODON?
CODON досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CODON?
Історична мінімальна ціна CODON становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі CODON?
Актуальний обсяг торгівлі CODON за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CODON цього року?
CODON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CODON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:40:51 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для CodEase (CODON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.