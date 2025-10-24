Інформація щодо ціни CodEase (CODON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,33% Зміна ціни (1 дн.) +2,11% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,05% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,05%

Актуальна ціна CodEase (CODON) становить --. За останні 24 години CODON торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CODON становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CODON змінився на +0,33% за останню годину, +2,11% за 24 години та на -10,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CodEase (CODON)

Ринкова капіталізація $ 24,72K$ 24,72K $ 24,72K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25,91K$ 25,91K $ 25,91K Циркуляційне постачання 953,93M 953,93M 953,93M Загальна пропозиція 999 798 810,0710582 999 798 810,0710582 999 798 810,0710582

Поточна ринкова капіталізація CodEase — $ 24,72K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CODON — 953,93M, зі загальною пропозицією 999798810.0710582. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,91K.