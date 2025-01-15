Сьогоднішня ціна CloutContracts (CCS)

Поточна ціна CloutContracts (CCS) сьогодні становить 0.805541 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CCS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CloutContracts:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.52K USD

- зміна ціни CloutContracts протягом дня — +7.09%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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