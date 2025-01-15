Ціна CloutContracts (CCS)
Поточна ціна CloutContracts (CCS) сьогодні становить 0.805541 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CCS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CloutContracts:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.52K USD
- зміна ціни CloutContracts протягом дня — +7.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CloutContracts до USD становила $ +0.053335.
За останні 30 днів зміна ціни CloutContracts до USD становила $ -0.1426594583.
За останні 60 днів зміна ціни CloutContracts до USD становила $ +0.0460896727.
За останні 90 днів зміна ціни CloutContracts до USD становила $ +0.1505741527777734.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.053335
|+7.09%
|30 днів
|$ -0.1426594583
|-17.70%
|60 днів
|$ +0.0460896727
|+5.72%
|90 днів
|$ +0.1505741527777734
|+22.99%
Останній аналіз цін CloutContracts: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.47%
+7.09%
-6.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CloutContracts is the token behind a smart contracts platform for influencers and creators. It wants to be part of a high speed rollup layer that powers the next generation of blockchain developers.
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