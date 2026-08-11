Сьогоднішня ціна Cloud

Поточна ціна Cloud (CLOUD) сьогодні становить $ 0.02144964, зі зміною 0.13% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLOUD до USD становить $ 0.02144964 за CLOUD.

Cloud наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12,847,631, з циркуляційною пропозицією у 599.01M CLOUD. Протягом останніх 24 годин CLOUD торгувався між $ 0.02130094 (мінімум) та $ 0.02153506 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.625172, тоді як історичний мінімум — $ 0.01277256.

У короткостроковій динаміці CLOUD змінився на +0.09% за останню годину та на -2.15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 130.23K.

Ринкова інформація щодо Cloud (CLOUD)

Ринкова капіталізація $ 12.85M$ 12.85M $ 12.85M Обсяг (за 24 год) $ 130.23K$ 130.23K $ 130.23K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21.45M$ 21.45M $ 21.45M Циркуляційне постачання 599.01M 599.01M 599.01M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Cloud — $ 12.85M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 130.23K. Циркуляційна пропозиція CLOUD — 599.01M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21.45M.