Ціна Cindicator (CND)
Поточна ціна Cindicator (CND) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 814.70K USD. Ціна CND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cindicator:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.10 USD
- зміна ціни Cindicator протягом дня — -0.10%
- циркуляційна пропозиція – 1.93B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cindicator до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cindicator до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cindicator до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cindicator до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.10%
|30 днів
|$ 0
|+52.03%
|60 днів
|$ 0
|+76.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cindicator: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-0.10%
-7.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Founded in 2015, Cindicator builds analytical and trading products for stocks and crypto based on ‘Hybrid Intelligence’, which combines data from thousands of users and AI. Resulting indicators are available on Bloomberg terminals and in strategies by Stoic, an automated trading app that outperformed BTC and crypto benchmarks and is connected to accounts with nearly a hundred million dollar worth of crypto.
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