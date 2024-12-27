Сьогоднішня ціна Cindicator (CND)

Поточна ціна Cindicator (CND) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 814.70K USD. Ціна CND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cindicator:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.10 USD

- зміна ціни Cindicator протягом дня — -0.10%

- циркуляційна пропозиція – 1.93B USD

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