Сьогоднішня ціна Cere Network

Поточна ціна Cere Network (CERE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CERE до USD становить $ 0 за CERE.

Cere Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 028 716, з циркуляційною пропозицією у 6,64B CERE. Протягом останніх 24 годин CERE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,47126, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CERE змінився на +0,00% за останню годину та на +0,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 702,60.

Ринкова інформація щодо Cere Network (CERE)

Ринкова капіталізація $ 2,03M$ 2,03M $ 2,03M Обсяг (за 24 год) $ 702,60$ 702,60 $ 702,60 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,03M$ 2,03M $ 2,03M Циркуляційне постачання 6,64B 6,64B 6,64B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Cere Network — $ 2,03M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 702,60. Циркуляційна пропозиція CERE — 6,64B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,03M.