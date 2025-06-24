Сьогоднішня ціна CatBread (CB)

Поточна ціна CatBread (CB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4,94K USD. Ціна CB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CatBread:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни CatBread протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 999,99M USD

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