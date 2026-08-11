Сьогоднішня ціна Bycocket

Поточна ціна Bycocket (BYCOCKET) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BYCOCKET до USD становить $ 0 за BYCOCKET.

Bycocket наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 25 304, з циркуляційною пропозицією у 1,00B BYCOCKET. Протягом останніх 24 годин BYCOCKET торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BYCOCKET змінився на +2,22% за останню годину та на -3,39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Bycocket (BYCOCKET)

Ринкова капіталізація $ 25,30K$ 25,30K $ 25,30K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25,30K$ 25,30K $ 25,30K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bycocket — $ 25,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BYCOCKET — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,30K.