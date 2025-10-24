Інформація щодо ціни Bware (INFRA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,083719 $ 0,083719 $ 0,083719 Мін. за 24 год $ 0,088515 $ 0,088515 $ 0,088515 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,083719$ 0,083719 $ 0,083719 Макс. за 24 год $ 0,088515$ 0,088515 $ 0,088515 Рекордний максимум $ 2,45$ 2,45 $ 2,45 Найнижча ціна $ 0,083719$ 0,083719 $ 0,083719 Зміна ціни (за 1 год) +0,11% Зміна ціни (1 дн.) -1,17% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,29% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,29%

Актуальна ціна Bware (INFRA) становить $0,087461. За останні 24 години INFRA торгувався між мінімумом у $ 0,083719 і максимумом у $ 0,088515, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум INFRA становить $ 2,45, тоді як його історичний мінімум — $ 0,083719.

Що стосується короткострокових результатів, то INFRA змінився на +0,11% за останню годину, -1,17% за 24 години та на -3,29% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bware (INFRA)

Ринкова капіталізація $ 436,07K$ 436,07K $ 436,07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,75M$ 8,75M $ 8,75M Циркуляційне постачання 4,99M 4,99M 4,99M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bware — $ 436,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція INFRA — 4,99M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,75M.