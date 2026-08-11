Сьогоднішня ціна BubbleFlap

Поточна ціна BubbleFlap (BFLAP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BFLAP до USD становить $ 0 за BFLAP.

BubbleFlap наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 834,44, з циркуляційною пропозицією у 904,90M BFLAP. Протягом останніх 24 годин BFLAP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BFLAP змінився на -0,53% за останню годину та на +1,98% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BubbleFlap (BFLAP)

Ринкова капіталізація $ 12,83K$ 12,83K $ 12,83K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,83K$ 12,83K $ 12,83K Циркуляційне постачання 904,90M 904,90M 904,90M Загальна пропозиція 904 901 078,0197057 904 901 078,0197057 904 901 078,0197057

Поточна ринкова капіталізація BubbleFlap — $ 12,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BFLAP — 904,90M, зі загальною пропозицією 904901078.0197057. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,83K.