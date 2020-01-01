Токеноміка BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Дізнайтеся ключову інформацію про BTC Standard Hashrate Token (BTCST), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined. Офіційний вебсайт: https://www.1-b.tc/ Купити BTCST зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BTC Standard Hashrate Token (BTCST), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 179,02K $ 179,02K $ 179,02K Загальна пропозиція: $ 15,00M $ 15,00M $ 15,00M Циркуляційна пропозиція: $ 7,29M $ 7,29M $ 7,29M FDV (повністю розведена вартість): $ 368,47K $ 368,47K $ 368,47K Історичний максимум: $ 91,94 $ 91,94 $ 91,94 Історичний мінімум: $ 0,01930527 $ 0,01930527 $ 0,01930527 Поточна ціна: $ 0,02456467 $ 0,02456467 $ 0,02456467 Дізнайтеся більше про ціну BTC Standard Hashrate Token (BTCST)

Токеноміка BTC Standard Hashrate Token (BTCST): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BTC Standard Hashrate Token (BTCST) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BTCST, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BTCST, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BTCST, досліджуйте ціну токена BTCST в реальному часі!

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